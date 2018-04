Belgische automarkt zet jaar sterk in

Door: BV

Afgelopen maand werden in ons land 56.846 nieuwe wagens ingeschreven. Dat is 1,8% meer dan in januari 2007. Bij de lichte bedrijfsvoertuigen liggen de inschrijvingen 4,9% lager, bij de vrachtwagens tot 16 ton MTM bedraagt de daling 18,9% maar de zware vrachtvoertuigen gaan er dan weer 10,4% op vooruit. De motormarkt zet het jaar minder goed in. Er werden 10,9% minder nieuwe motorfietsen ingeschreven dan tijdens de eerste maand van 2007.

Het Belgische Autosalon heeft dan al 10% minder bezoekers geteld, het jaar is wel goed ingezet. Vakorganisatie Febiac is dan ook hoopvol gestemd. Omwille van de cyclische beweging van de markt, zijn de verwachtingen minder hoog gespannen dan afgelopen jaar. Toch gokt de vereniging van autoconstructeurs voor dit jaar op een half miljoen nieuw ingeschreven wagens. Dan zou 2008 nog tot de vijf beste jaren ooit behoren.

Peugeot heeft zich afgelopen maand naar de eerste plaats gewerkt. Het bedrijf wist 6.090 wagens af te leveren. VW staat op 2 met 5.879 stuks, Citroën met 5.685 eenheden op 3, Opel op 4 (4.562) en Renault op 5 (4.081). Bij de motoren staat Honda met 250 tweewielers op de eerste plaats, gevolgd door Yamaha, Suzuki, BMW en Harley-Davidson met respectievelijk 229, 156, 126 en 65 stuks.

