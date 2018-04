Sportieve Rus: E-Go Revolt

Door: BV

Er is vandaag nog meer virtueel modellennieuws. Naast de VW SP2 is ook een nieuwe sportwagen van Russische bodem. En net als de eerder genoemde VW bestaat deze telg alleen virtueel. Maar omdat deze Revolt afkomstig van E-Go Motors dat in Rusland gespecialiseerd is op koetswerken op maat, zou deze creatie wel eens realiteit kunnen worden.

E-Go onthult dat het ontwerp perfect realiseerbaar is, en gebruik maakt van bestaande componenten. Zo ontwaren we de achterlichten van de Maserati GT. De techniek is afkomstig van Mitsubishi. Het model wordt aangedreven door een centraal gemonteerde 3.0l V6 die door twee turbo's naar 550pk geholpen wordt. Een handbediende zesbak gids de paarden richting achtertrein.