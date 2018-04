BMW-motoren in trek bij concurrenten

Door: BV

BMW heeft een staalharde reputatie als motorenbouwer, en lijkt daar in de toekomst op te gaan capitaliseren. Een Duits magazine weet dat het merk bereid is z'n motoren en transmissies te verkopen aan andere merken, omdat de vraag daarvoor bestaat. In het dossier wordt onder meer Mercedes genoemd. Het is onduidelijk over welke motoren het gaat, maar de V12 (waarvan de ontwikkeling door BMW eerst was stopgezet en daarna weer werd opgepikt) is een grote kanshebber. De vraag naar die motoren is immers gedaald en een samenwerking kan het kritische volume dat nodig is om een investering te verantwoorden in de hand werken. BMW wil de twaalfpitter gebruiken in z'n nieuwe 7-Reeks en de aanstormende baby-Rolls, Mercedes heeft interesse voor de S-Klasse en Maybach.

Voor BMW's kleinere benzinemotoren lopen er volgens de Duitse pers geen besprekingen. Er zou wel interesse zijn voor de dieseltechnologie van het merk, onder meer uit Japanse hoek.