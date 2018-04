Ferrari, Land Rover en Rolls niet naar Detroit

Door: BV

In Detroit heerst de jongste tijd een gespannen sfeer. De drie grote Amerikaanse autobouwers zien door hun bos van problemen (met verkoopsdalingen tot 45% in de VS) de bomen niet meer. Als GM voor eind dit jaar geen overheidssteun weet te versieren dan is het voor de groep over and out. Chrysler, dat grotendeels in handen is van een investeringsmaatschappij zoekt intensief (lees: wanhopig) naar een overnemer. Het bedrijf werd al hand in hand gezien met General Motors -dat er uiteraard de centen niet voor had-, Renault-Nissan en Hyundai, maar die ontmoetingen ontwikkelden zich niet tot duurzame relaties. Misschien heeft Tata nog interesse, want die kopen de jongste tijd toch nagenoeg alles. Rond Ford blijft het vooralsnog behoorlijk stil, maar die groep heeft op een strategisch moment én voor voldoende cash eerst het winstgevende Aston Martin en dan het verlieslatende Jaguar en Land Rover van de hand gedaan.

Al dat slechte nieuws uit Detroit lijkt nu ook z'n weerslag te zullen hebben op het autosalon aldaar. Traditioneel is de Detroit Motorshow de hoogmis voor de Amerikaanse auto-industrie. Dit jaar lijkt die te zullen uitdraaien op een rouwplechtigheid en de merken Suzuki, Ferrari, Rolls-Royce en Land Rover bedanken dan ook voor de aanwezigheid. De luxemerken hebben er niets nieuws te vertellen, willen geen negatieve sfeer rond hun producten creëren en natuurlijk is ook de extra besparing mooi meegenomen.