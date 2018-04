Saab 9-6X voor VS?

Door: BV

De Amerikaanse GM-afdeling die verantwoordelijk is voor Saab heeft deze beelden ter bescherming neergelegd bij het Amerikaanse patentenbureau. Het gaat om de Saab 9-6X. Die komt overigens niet uit het niets. Het gaat om een herwerkte versie van de Subaru Tribeca. General Motors had tot voor kort immers aandelen in Fuji Heavy Industries, het moederbedrijf van Subaru. In de VS stond daarom al een tijdje een tot Saab omgedoopte versie van de vorige generatie Subaru Impreza in de catalogus. En het is niet het enige bastaardje in de Saab-catalogus. De Saab 9-7X is niets meer of minder dan een herwerkte Chevrolet Trailblazer (je kan ze trouwens ook in ons land vinden). Volgens de Amerikaanse pers is het zelfs de beste Trailblazer ooit.

De 9-6X was zo goed als klaar, toen GM -niet langer mede-eigenaar van Fuji- besloot het project op een dood spoor te zetten. Dat Saab nu toch patenten aanvraagt, duidt volgens bronnen op voorzienigheid bij Saab. De Tribeca is geen regelrechte verkoopstopper, dus Subaru kan wat extra productie gebruiken en staat dus open voor een samenwerking. De Trailblazer zou, in het slechtste geval, samen met GM ten onder kunnen gaan, en Saab maakt zich duidelijk op om op eigen kracht door te gaan.