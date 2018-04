General Motors heeft plan B

Door: BV

Intussen heeft iedereenin de gaten dat de autoverkopen zowel in de VS als in Europa (met inbegrip van ons land) een dalende trend vertonen, en dat dat de Amerikaanse ‘Big Three' -GM, Ford en Chrysler- kopzorgen baart. In de ganse Westerse wereld rekenen de autobouwers, die stevig in de klappen van de financiële crisis delen omdat nu eenmaal veel van hun producten op krediet gekocht worden, daarom op overheidssteun. Het Amerikaanse congress is voorlopig niet bereid die aan de Big Three te geven, maar er volgt nog een onderhandelingsronde. General Motors werkt inmiddels aan een plan B, zo weet Automotive News te melden.

Zonder maatregelen stevent GM nog dit jaar op het bankroet af. Dit jaar werden al voor miljarden besparingsmaatregelen doorgevoerd. Het bedrijf heeft duizenden arbeidsplaatsen geschrapt, fabrieken gesloten en afdelingen verkocht die niet tot de kernactiviteiten behoorden. GM hoopt nog cash uit de verkoop van Hummer te slaan, maar in deze tijden is het niet evident om overnamekandidaten te vinden voor een merk dat z'n verkopen ziet dalen. Vorige week verkocht GM z'n aandeel in Suzuki, en er circuleren geruchten dat onder meer Saab zich opmaakt om op eigen kracht door te gaan. Opel, de grootste Europese GM-dochter, heeft anderzijds al laten weten dat een opsplitsing van het moederbedrijf daar alvast niet aan de orde is. GM heeft intussen zelfs al twee van z'n vijf bedrijfsvliegtuigen van de hand gedaan. Plan B omvat, voor zover bekend, meer van hetzelfde. Minder arbeidsplaatsen, meer sluitingen en het schrappen van elk niet rendabel product uit de catalogus (en dat zijn er nogal wat). Daarnaast maakt het doorgaans goed geïnformeerde Automotive News gewag van drastisch lagere marketingbudgetten en zou de introductie van ei zo na alle nieuwe modellen uitgesteld worden. Zelfs op de ontwikkelingsafdeling moet de buiksriem aangehaald worden, ook al is het juist die afdeling die ervoor zorgt dat toekomstige producten concurrentieel zijn.