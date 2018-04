Chinezen aan het stopcontact

Door: BV

In China is vanaf heden een plug-in hybride te koop. Het gaat om de BYD F3DM. Die beschikt over een accuset die goed is voor een autonomie van ongeveer 110km en doodleuk via het stopcontact kan opgeladen worden. De berline heeft ook nog een benzinemotor aan boord. Wanneer de batterijen leeg zijn, werkt hij als een conventionele hybride à la Toyota Prius en loopt hij maximaal 450km ver. BYD bouwt jaarlijks al zo'n 300.000 auto's en wil met de stopcontacthybride z'n productie nog verder opdrijven.

De gevestigde autofabrikanten zijn in snelheid gepakt door de Chinezen. Toyota toonde eerder al een stopcontact-versie van de Prius, Mini experimenteert eveneens met een volelektrische versie, Subaru bouwde al een Stella om, Volvo test met een C30 en General Motors zet in op de Volt, maar serieproductie is voor geen van deze producten voor het eerste jaar voorzien.