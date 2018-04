Fiat wil smart-concurrent

Door: BV

Fiat is in het verleden groot geworden met het bouwen van kleine autootjes. En de jongste jaren blijken compacte auto's nog maar eens de redding van het merk te zijn. De Italiaanse groep kruipt langzaam maar zeker uit een financieel dal en dat is te danken aan het succes van de Panda en de 500, eerder dan aan de verkoopscijfers die door de Bravo of de Croma worden gerealiseerd. Het is dan niet zo raar dat Fiat z'n zinnen heeft gezet op een nieuwe supermini. Die zal de degens mogen kruisen met de smart, Toyota's nieuwe iQ en de aanstormende VW Up!-reeks.

De Italianen willen hun know-how in het rendabel bouwen van kleine auto's gebruiken om ervoor te zorgen dat ook het prijskaartje gedrukt wordt. Strenge veiligheidsvoorzieningen en de hoge comforteisen van de West-Europese consument hebben ervoor gezorgd dat de prijs van bovenvermeldde concurrenten hoger is dan de afmetingen van de auto doen vermoeden. Fiat denkt een product te kunnen bouwen met een prijskaartje dat vergelijkbaar is met dat van de Dacia Logan. Er is niet sprake van één model. Er wordt gedacht aan ten minste drie modellen, waarvan er twee gebaseerd zouden zijn op voertuigen uit zogenaamde ‘opkomende markten'. Denken we bijvoorbeeld aan de Indische Tata Nano - Fiat heeft immers goede banden met Tata. Er circuleert in dit zeer vroege stadium zelfs al een naam; de constructeur zou "Topolino" van onder het stof willen halen. De techniek heeft Fiat al in huis. Er wordt gewerkt aan een pittige tweecilinder turbomotor. Onder de kap van de nieuwe Topolino zou die 100km ver kunnen komen met niet eens 3 liter brandstof.