Productplanning Chevrolet op straat

Door: BV

Dat het niet goed gaat met GM staat als een paal boven water. Maar dat hoeft Chevrolet niet al te veel zorgen te baren. Het merk doet het zo goed dat het zowat de melkkoe is van de ganse organisatie. Zelfs in Europa, waar het modellenprogramma bestaat uit een mix van nieuwe wereldauto's (de Chevrolet Captiva), voormalige Daewoo's (als de Nubira, Epica, Matiz...) en zelfs een enkel Amerikaans model (de HHR).

Het Europese productgamma van het merk zal in de toekomst aangevuld worden met meer modellen die wereldwijd in de verkoop gaan. De Cruze opent de lijst. Die vinden we over twee maanden in de showroom. In januari 2010 volgt dan eindelijk een aflosser voor de Matiz. Die zal Spark heten en is eigenlijk al voorgesteld. Eén jaar later is het de beurt aan de productieversie van de Chevrolet Orlando. Die debuteerde als concept car op het laatste Autosalon van Parijs. De Cross-over moet klanten lijmen met een stoer ogende mix van een SUV en een monovolume. Hij zal gebouwd worden op dezelfde bodemplaat als de Cruze.

In de lente van 2011 maakt de nieuwe Camaro de oversteek, maar omdat het model rond deze tijd al in de VS in de verkoop gaat, kunnen ongeduldige aspirant-eigenaren ze wellicht vroeger oppikken via de ‘grijze' importkanalen. De Camaro krijgt overigens een bescheiden Europese carrière. Chevrolet verwacht er in Europa zo'n 2.000 kwijt te kunnen. Dat is niet eens 1 per Chevrolet-dealer (het merk heeft in Europa 2.600 verkoopscentra).

De met veel tamtam aangekondigde Chevrolet Volt komt niet voor januari 2012 op de markt. De stopcontact-hybride volgt in het kielzog van de Opel Ampera (in wezen dezelfde auto). Hoewel de Volt eerder in productie gaat, komt de Ampera in onze contreien enkele maanden eerder op de markt. De Duitsers willen met een hoogwaardige aankleding en een rijkere uitrusting het verschil maken. De Chevy Volt krijgt dan weer een iets aantrekkelijker prijskaartje.