Nog eens lek: Mercedes E63 AMG

Door: BV

Mercedes had dan wel een tip van de sluier (letterlijk!) gelicht, het was de bedoeling de E 63 AMG tot het Autosalon van New York onder doek te houden. Niet dus, want de eerste beelden van de krachtpatsers zijn inmiddels op het net beland. Belangrijker dan het gewichtige uiterlijk zijn de specificaties. De op een haar na 6,3l grote atmosferische V8 schopt het ditmaal tot 514pk, doet daarmee een schijntje beter dan gedoodverfde concurrent BMW M5, maar komt nog steeds niet in de buurt van het monstervermogen van de geblazen Audi RS6. Het koppel zou 630Nm bedragen.

De nieuwste AMG-creatie springt naar 100km/u in 4,5 tellen (2 tienden sneller dan de BMW) en wordt bij 250km/u door een begrenzer beteugeld. Al dat geweld (het moet per slot van rekening haast 2 ton verzetten) kost je elke 100km slechts 14,5l kostbaar vocht. Daar staat een tegenwoordig zelden gezien hoge CO2-uitstoot van 345gr/km tegenover, maar daar liggen kandidaat-kopers wellicht niet wakker van.