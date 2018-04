Plagen voor opvolger Bentley Arnage

Door: BV

Na de overname door de VW-Group heeft Bentley eerst aan een verruiming van het gamma gewerkt. Aan de Continental hing -naar de normen van het merk- immers een bescheiden prijskaartje. Rolls-Royce zorgde met de Phantom eerst voor een waardige opvolger voor de meest luxueuze limousines uit het verleden van het merk. En nu de heren van BMW bij Rolls-Royce met de Ghost ook een kleiner model op de markt willen brengen, is VW bij Bentley een opvolger voor de Arnage aan het bedenken. De Final Series zal zo onderhand wel uitverkocht zijn...

Omdat die zo goed als klaar is, mag Bentley z'n gefortuneerde klanten alvast beginnen opwarmen. Dit is de eerste plaagfoto die het merk van het voorlopig naamloze topmodel vrijgeeft. Daarop is alvast een nieuw gestileerd merklogo te zien en valt af te leiden dat de "Grand Bentley" een behoorleuk gewelfd, classistisch front krijgt.