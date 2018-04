Porsche Cayenne volgens de Russen

Door: BV

De Porsche Cayenne is tijdens z'n nochtans zeer succesvolle carrière zelden gelauwerd om z'n esthetische eigenschappen. Maar da's niet erg, want dat betekent dat er des te meer ruimte is voor verbetering. Intussen heeft zowat iedereen - van het Zwitserse Rinspeed, over het bekende Techart tot Darth Vader himself - Porsche het licht laten zien, alleen van de Russen hadden we nog niets gehoord. Tot nu. De firma Status Design is van mening dat de Cayenne alleen met radicale plastische chirurgie gered kan worden, en dit is hun voorstel. We gaan ervan uit dat al openingen en sleuven voor een betere koeling zorgen, maar wellicht is het Status Design meer te doen om het opkuisen van het linker baanvak. Voorlopig bestaat de Cayenne alleen nog maar op papier. De firma is druk bezig met de exacte uitwerking in carbon en kunststof. Een hele klus, want op het dak na laten de Russen geen koetswerkpaneel ongemoeid.