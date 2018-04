Compacte Land Rover heeft groen licht

Door: BV

Nieuwe baas Tata heeft in eigen land omwille van de crisis de hele ontwikkelingsafdeling collectief met verlof gestuurd, maar bij Jaguar en Land Rover wordt voorlopig nog niet gepauzeerd. Integendeel, om de uitdagingen waarvoor beide merken staan (lees: de opgelegde reductie in CO2-uitstoot), het hoofd te bieden, maakt de nieuwe eigenaar van beide merken vaart met de ontwikkeling van nieuwe innovaties. Land Rover en Jaguar beschikken dan wel over een compensatie-programma voor CO2-emissies maar de uitstoot moet even goed omlaag. Een nieuw, klein modelletje kan daarbij helpen. Een voorbode kregen we daarvan al te zien in de vorm van de LRX concept car. Die heeft nu groen licht gekregen en naar verluid staan zowel hybride als geheel elektrische versies (beiden met een elektrisch aangedreven achteras met een uitsluitend elektronische sturing) op het menu. Nog voor het zover is, mogen we remenergie-recuperatie en start/stop-systemen verwelkomen op vrijwel alle versies.