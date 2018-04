Eerste fotos Hyundai ix35

Door: BV

Na de getekende opwarmers, komt Hyundai nu met de eerste beelden van de opvolger van de populaire Tucson op de proppen. Echt loslippig zijn de Koreanen nog niet, maar we krijgen toch al een beetje extra informatie.

Zoals bekend laat Hyundai de naam Tucson vallen. De nieuweling krijgt in Europa een alfanummerieke benaming; ix35, net als grote broer ix55. Het uiterlijk is geïnspireerd op het studiemodel ix-onic, dat eerder dit jaar in Genève werd getoond. Hyundai is zelf vooral in de wolken met het nieuwe hexagonale radiatorrooster. Dat wordt een typisch kenmerk van toekomstige Hyundai-modellen.

We weten al dat de ix35 8,5cm langer, 2cm breder en tegelijk (voor een meer dynamisch profiel) 3cm lager wordt dan de Tucson. De wielbasis blijft nagenoeg identiek; er komt exact 1cm bij. Het bedrijf verklapt nu ook welke zelfontbranders we mogen verwachten. En dat zijn er twee; een 1.7CRDi en een 2.0CRDi. Het aanbod zal zowel uit voor- als vierwielaangedreven versies bestaan.