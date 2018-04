Suzusho Supasse V

Door: BV

Al gehoord van Suzusho? Geen nood, wij ook niet. Het is een piepjonge Japanse constructeur van compacte lichtgewicht supersportauto's. De directeur van het bedrijf heet Toshio Suzuki en is een voormalig racepiloot. Dat belooft veel goeds. De Supasse V is de nieuwste creatie van de onderneming en debuteert volgende maand op het Salon van Tokyo.

Suzusho gebruikt en zelf gebouwd chassis; dat is in essentie een monocoque, aangevuld met aluminium buizen. Nogal wat andere componenten zijn afkomstige van de MazdaSpeed 3; met inbegrip van de potige, 2,3l grote viercilinder turbomotor en de handbediende zesbak. In dit geval zit de centrale achter de inzittenden en drijft ze de achterwielen aan. De prestaties geeft Suzusho niet vrij, maar met 264pk en een leeggewicht van 850kg kan dat niet fout gaan. Het bedrijf heeft het zelf over een sensatie die zo dicht mogelijk aanleunt bij die van sportwagens in de Le Mans-klasse en dat heeft niet alleen met z'n gevleugelde bolle koets te maken. Het lijnenspel van het 3,87m lange en 1,95m brede koetswerk is van de hand van Kenji Mimura. Die tekent niet toevallig circuitauto's die door Japanse constructeurs op Le Mans ingezet worden. In Japan mag de Supasse V gewoon op de weg. De oversteek naar Europa maakt de creatie wellicht nooit.