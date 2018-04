Compacte Mitsubishi SUV komt echt (UPD)

Door: BV

Bij Mitsubishi wordt al langer gedacht aan een kleine SUV. Twee jaar geleden toonden de Japanners al de Concept-cX. Die kleine broer voor de Outlander werd officieel als ‘studie' bestempeld en hield die titel tot vandaag. Pas nu geeft Mitsubishi toe dat het kleintje er ook effectief komt, en geeft het een schets vrij ter opwarming. Onderhuids zal die nieuweling overigens veel gemeen hebben met de grotere Outlander en de Lancer. Die twee auto's staan al op een globaal platform dat enkele jaren geleden in samenwerking met Mercedes/Chrysler is ontwikkeld (daar gebruik voor o.m. de Dodge Caliber en Avenger en Jeep Compass en Patriot), en dezelfde architectuur zullen we onder de ‘Compact Crossover' vinden. Dieselrijders mogen zich wel op nieuws verheugen. Mitsubishi's eigen compacte dieselcentrale (met 1.8l inhoud en 136pk) is dan klaar. Dat betekent dat ze niet langer de tweeliter diesel en bijhorende zesversnellingsbak bij VW moeten inkopen.