Cadillac lanceert CTS Coupé

Door: BV

General Motors begint stilaan uit het dal te klimmen. Dat betekent niet alleen dat het bedrijf niet van Opel af wil, maar ook dat er nieuwe producten gelanceerd worden. In de VS is de eerste nieuwe lancering van belang de Coupé van de CTS-productreeks. Die bestaat al uit een break (CTS Sport Wagon), een normale sedan die je ook in Europa kan krijgen, en de 556pk sterke CTS-V supersedan.

De CTS Coupe heeft alleen het instrumentarium, de middenconsole, koplampen, grille en voorbumper gemeen met de sedan. De rest, met inbegrip van de bijzonder schuin opgestelde voor- en achterruit zijn helemaal specifiek. De tweedeurs is ook vijf centimeter lager en vijf centimeter korter dan de vierdeurs. En Cadillac heeft in de vormgeving alle registers opengetrokken. Kijk maar naar de verzonken deurhendels, het assertieve derde stoplicht, de dubbele centraal gemonteerde uitlaat of de deskundig gecamoufleerde B-stijl. De nieuwe Cadillac komt uit in een segment waarin vooral Europese automerken hoogtij vieren. De BMW 3-Reeks Coupé, Audi A5 en Mercedes E Coupé mogen hun borst al nat maken...

Onder de kap zitten geen verrassingen. Bij lancering is de enige beschikbare krachtbron een 3.6l V6. Die is goed voor 304pk en 370Nm. GM belooft wel dat de V-versie met dikke V8 al in 2010 leverbaar wordt. In de VS uiteraard. De aandrijflijn voorts een zestrapsautomaat en er is keuze tussen achter- en vierwielaandrijving.