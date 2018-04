Opel maakt nieuwe mini topprioriteit

Door: BV

De Trixx (foto) bewijst dat Opel al een tijd nadenkt over een supermini die meer aantrekkingskracht heeft dan de Agila en nog compacter is. Bovendien is onduidelijk welk lot de Agila te wachten staat. Die is immers technisch identiek aan de Suzuki Wagon R, maar GM deed z'n aandeel in de Japanse autobouwer inmiddels van de hand.

En dan is er nog Magna. Die net-niet-overnemer had een supermini om weerwerk te bieden aan de kleine Fiatjes en de ganse VW Up!-armada helemaal bovenaan de lijst gezet. Al in 2012 moest die er zijn, mocht de Canadese onderdelenfabrikant de controle over Opel verwerven. En Nick Reilly, de nieuwe baas van GM Europe, lijkt die redenering te volgen. En zo lijkt de productieversie van de Trixx na vijf jaar toch weer op de planning te staan. Veel details geeft Reilly nog niet prijs. Het is twijfelachtig dat het kleintje er al in 2012 is. En platform en aandrijflijn zijn nog grote onbekenden. Magna wou een elektrische variant, en wellicht neemt ook Reilly die goede vondst over. De nieuwe sterke man bij Opel in Europa geeft alvast prijs dat de Opel Ampera niet de enige Plug-in-hybride van het merk wordt.