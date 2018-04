Teaser voor Renault Megane Cabrio

Door: BV

Bij Renault wordt de Megane-familie gestaag uitgebreid. We kregen eerst de twee- en driedeurs achter de kiezen, we kennen inmiddels de nieuwe Scénic en de break die nog steeds GranTour heet. Dat betekent dat de Cabrio nog achter is. Of liever, de Coupé-Cabriolet, want ook de nieuwe Megane krijgt weer een grotendeels uit metaal vervaardigd klapdak en de bijhorende reusachtige kofferruimte om al die panelen in weg te stoppen. Slecht voor het gewicht en de rijeigenschappen maar gegarandeerd goed voor een stormloop naar de dealer. En die is voor binnenkort. Daarom toont Renault al even enkele contouren. Op naakte beelden is het nog even wachten.

Met de technische details is Renault ook karig. Maar we gaan er even van uit dat de nieuwe Megane CC net zo zwaar wordt als z'n voorganger en dat de instapmotoren uit de drie- en vijfdeurs Megane daarom niet leverbaar worden. De vierdeurs-afgeleide van het model komt er overigens niet meer. Die bestaat wel, maar heet voortaan Fluence. Renault brengt er volgend jaar (in 2011 dus) zelfs een elektrische versie van op de markt.