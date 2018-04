911 GT2 RS is snelste straat-Porsche ooit

Door: BV

Op 25 Augustus beleeft de eerder al gelekte Porsche 911 GT2 RS z'n wereldpremière op het Salon van Augustus. Vanaf september is het model te koop vanaf (in ons land) € 242.847. En waarschijnlijk is het model tijdens diezelfde maand ook alweer uitverkocht. Porsche zal immers maar 500 stuks bouwen.

Het toekomstige topmodel is de krachtigste seriewagen in de geschiedenis van het merk. Dankzij een vermogenstoename van 90pk en een gewichtsverlaging van 70kg (in vergelijking met de gewone GT2) komt het model uit op slechts 2,21kg per pk. Het verbruiksgemiddelde daalde ook nog eens met ca. 5 % tot 11,9l/100m en 284gr/km CO2-uitstoot.

De 3,6l grote zescilinder boxermotor wordt door twee turbocompressoren met variabele geometrie (Porsche heeft het alleenrecht op die technologie bij benzinemotoren) opgeklopt tot liefst 620pk! Een handbediende zesversnellingsbak versluisd alle kracht naar de achterwielen waar enorme 325/30 ZR 19 - rubbers die speciaal voor de GT2 RS zijn ontwikkeld, het contact met het asfalt verzorgen. De acceleraties liegen er niet om. De sprint naar 100km/u duurt 3,5 tellen, 200 km/u staat na 9,8 seconden op de wijzer en 300km/u duurt niet eens 30 seconden. De topsnelheid bedraagt 330km/u.

Om de 1.370kg zware bolide weer af te remmen monteert Porsche keramische remmen. Er zijn ook specifieke veren, de afstelling van het adaptieve dempingsysteem is gewijzigd, evenals dat van de stabilisatorstangen, motorlagers en stabiliteitscontrole.

Het uiterlijk wordt grotendeels bepaald door mat zwarte panelen in gewichtsbesparende koolstofvezelversterkte kunststof, bredere wielen en bredere wielkasten. De spoilerlip vooraan is hertekend en de koffervleugel is 10mm hoger dan bij de GT2. In het interieur zijn er lichtgewicht kuipzetels en deurpanelen. Porsche opteerde voor een zwarte basistint en rood alcantara voor de aankleding.