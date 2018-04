Dunlop Design Competition: Belgen kanshebber

Door: BV

De Dunlop Design Competition, waarbij je een eigen racewagen kon inkleuren, is in volle gang. Tot morgenavond 18 mei kan er in de Europese finale gestemd worden. De vijf beste ontwerpen gaan door naar de eindronde en reizen af naar Le Mans, voor de prijsuitreiking en de onthulling van de racewagen met het winnende ontwerp. Onder de kanshebbers, een Belg (zie foto).

Hier stemmen op je favoriete (of Belgische) design kan nog steeds. Je maakt daarmee ook kans op zelf iets in de wacht te slepen. Een nieuwe bandenset bijvoorbeeld.