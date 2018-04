Ideetje voor nieuwe VW Beetle?

Door: BV

Misschien moeten we je er even aan herinneren, maar de VW Beetle is nog steeds in productie. Sinds 1998 al. Dit jaar gaat de stekker er pas uit. En er komt een opvolger. Vooral omdat de Amerikanen voldoende exemplaren van de huidige generatie voor hun dollars hebben geruild. In Europa heeft het model nooit grote aantallen naast z'n naam kunnen schrijven. Daarom is ook de komst van het nieuwe bolletje naar het Oude Continent nog niet zeker. De productie blijft alvast waar ze is (in Mexico) en het is de Californische designstudio van VW die het lijnenspel tekent.

De nieuwe "New Beetle" is door VW beloofd tegen 2012. Er is zelfs sprake van meerdere koetswerkversies. De conventionele driedeurs en Cabrio zouden het gezelschap kunnen krijgen van een Speedster met twee zitplaatsen. VW toonde daar in 2005 met de Ragster al een studiemodel voor, maar als het ooit tot productie komt, loopt VW alvast achter Mini aan.

Hoe de tweede moderne Beetle er uit komt te zien, weet nog niemand. Maar speculeren, of suggesties opperen, kan natuurlijk altijd. Cardess Design acht het moment rijp om hun visie in te kleuren. Deze creatie heeft vooral discreter ingewerkte wielbogen en is aërodynamischer dan de uitgaande generatie. Afwachten of VW de suggestie aanneemt...