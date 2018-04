Dat is nog eens een Mercedes Offroader!

Door: BV

We zullen er maar meteen bijzeggen dat Mercedes zelf eigenlijk niets met deze concept te maken heeft, ook al staat er een ster op de neus. Deze creatie is van de hand van Siyamak Rouhi Dehkordi, een Perzische ingenieur die in het bestaan van de Mercedes G-Klasse en de Unimog voldoende reden zag om er het Duitser merklogo op te kleven.

Deze Mercedes Hexawheel concept is - hoe kan het ook anders- een zeswieler. De aandrijving geschiedt op de zes wielen via een achterin geplaatste dieselmotor. Siyamak mikt op een leeggewicht van zo'n 2,2 ton. De laadcapaciteit zou 500kg bedragen en er is plaats voor 3 inzittenden op één zitrij met de bestuurder in het midden.

De Hexawheel is echter vooral uitzonderlijk door z'n hydraulische koppeling tussen het passagiers- en motorgedeelte. Daardoor kunnen beide componenten ten opzichte van elkaar scharnieren. Lateraal voor een kleinere draaicirkel en verticaal om de meest onwaarschijnlijke hindernissen te overwinnen. De kans dat dit hersenspinsel verder geraakt dan de tekeningen in de fotospecial is helaas zo goed als onbestaande.