Denkt Porsche weer aan een 928?

Door: BV

In de autosector gonst het uiteraard constant van de geruchten. En hoe exotischer het merk, hoe spectaculairder de speculaties in de wandelgangen. Porsche ontsnapt daar uiteraard niet aan. En het dient gezegd; het merk heeft met de Cayenne en Panamera de jongste jaren aangetoond niet vies te zijn van een nieuw marktsegment. We hebben inmiddels al voorspellingen over een vierdeurs Cabrio op basis van de Panamera achter de kiezen.

Eén gerucht duikt echter hardnekkig de kop op; dat is de reïncarnatie van de 928. Een dynamische tweedeurs met de motor voorin zou immers perfect passen op een ingekort Panamera-platform. Porsche heeft dat al overwogen. Dat staat als een paal boven water want op de webstek van de constructeur is deze schets van een coupé met 928-trekjes verschenen. Volgens Porsche hoef je achter de afbeelding niets te zoeken; ze dient ter illustratie van het kunnen van de designafdeling van de constructeur. Die klust immers maar al te graag bij voor andere autobouwers. Logisch, al zal Porsche het niet toegeven als er meer aan de hand is.