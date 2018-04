Alfa Romeo wil nu 2 nieuwe SUVs

Door: BV

Bij Alfa Romeo wordt al aan een SUV gedacht van toen het ook nog echt vooruitstrevend was. Al in 2004 toonden de Italianen op het Autosalon van Genève deze Kamal Concept. Een auto die ondanks goede intenties (en tegenstrijdige berichten) niet verder is geraakt dan het denkstadium. Nu zou het er toch nog van kunnen komen. Grote baas Sergio Marchionne wil Alfa weer op de kaart zetten en in het nieuwe productgamma zou plaats zijn voor niet één, maar twee SUVs.

Marchionne wil beide SUV lijnrecht tegenover de Audi Q5 en Q3 positioneren. De laatste zou gebruik maken van het C-EVO-platform dat ook onder de nieuwe Giulietta te vinden is. De grootste zou onderhuids wel eens een Jeep kunnen zijn. Groen licht is er nog niet, maar het brein achter het Fiat-Chrysler verstandshuwelijk wil tegen 2013 het eerste exemplaar de baan op hebben. De defintieve Ja (of Nee) zal dus niet lang op zich laten wachten.