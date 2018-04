Volgende Corvette met biturbo V6

Door: BV

De Corvette viert in 2013 z'n zestigste verjaardag. En GM doet er volgens insiders intussen alles aan om tijdens dat jubileumjaar de inmiddels zevende generatie van de Amerikaanse sportwagen te kunnen lanceren. Niet verwonderlijk dat de eerste details dan doorsijpelen...

Iedereen gaat er nog steeds van uit dat GM zich voor uiterlijk baseert op de Corvette Stingray Concept van vorig jaar. Officieel wat dat niet meer dan een stijloefening, maar de reacties waren overweldigend positief. Liefhebbers van potige achtcilinders gaan best even zitten. Het heeft er immers alle schijn van dat de Corvette z'n achtcilinder inruilt voor een V6 met twee turbo's. In theorie is het in elk geval geen probleem om zo'n motor een vermogen te geven dat aansluit bij de 430pk die de basisuitvoering momenteel uitbraakt. De voordelen liggen voor de hand; gewicht en verbruik kunnen omlaag. En GM stipt fijntjes aan dat de Corvette bijna 6 decennia geleden in de catalogus verscheen met... een V6.

Het is onwaarschijnlijk dat de V8 helemaal verdwijnt. De opvolger van de machtige Z06 (505pk) of ZR1 (638pk uit een V8 met compressor) behouden wellicht de achtpitter.