Nieuwe Lotus Seven en Esprit in Parijs?

Door: BV

Dat Lotus in Parijs stevig wil uitpakken is al langer bekend. En we weten dat het niet bij de Evora S en automaat zal blijven. Wat de Britten uit hun mouw toveren - dat is natuurlijk voorwerp van speculatie. Volgens de jongste (niet bevestigde) informatie zitten er twee hybrides in de hoed. Technologie die Lotus niet noodzakelijk voor zichzelf wil houden, maar waar ook andere constructeurs van kunnen snoepen.

Bovendien lijkt het er sterk op dat Lotus twee iconen uit z'n verleden wil reanimeren. Uiteraard gaat het dan om de Esprit. Over een terugkeer wordt al gespeculeerd sinds het model in 2004 ophield te bestaan. Nu zou het eindelijk zover kunnen zijn. Een bij Lexus aangekochte V8 zou centraal in het chassis ingeplant worden.

Lotus denkt naar verluid ook na over een nieuwe versie van de oer-Lotus; de Seven. Die zou de functie van nieuwe instapper voor z'n rekening kunnen nemen. Lage CO2 uitstoot, compacte krachtige motoren en een Spartaans, maar hedendaagse uitrustingsniveau. Zo licht als het origineel (of de recreatie van Caterham) zou niet lukken. Beter doen dan de Elise / Exige wel.