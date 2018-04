Argentijnse Donto lust Ariel Atom rauw

Door: BV

Donto Motor Company werkt aan een nieuw track-day-monster. De tweezitter is al 18 maanden in productie en maakt gebruik van een buizenframe en een koetswerk in composietmaterialen.

Donto mikt op een gewicht van niet meer dan 700kg. Met een 1.8l turbomotor van VW-origine aan boord werpt de Donto zich op als een concurrent voor de Ariel Atom of de KTM X-Bow (waarvan de productie inmiddels gestaakt is).

Het bedrijf wil de Donto ook in Europa op de markt brengen. Er is een richtprijs van € 43.400, maar een afgewerkt product is er nog niet.