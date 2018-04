Lagonda SUV geschrapt, vierdeurs op tekentafel

Door: BV

Aston Martin heeft al een tijdje plannen om de merknaam Lagonda nieuw leven in te blazen. Terwijl Aston zelf zich concentreert op sportwagens (we laten de als Cygnet verklede Toyota Aygo even buiten beschouwing), wordt Lagonda het merk voor de andere koetswerkvarianten. In 2009 stelde Aston op het Autosalon van Genève een SUV met Lagonda-badge voor. Een model dat gebruik zou maken van Mercedes-techniek, maar niet echt warm onthaald werd.

De Britten bevestigden de productieplannen voor het model, maar volgens insiders zijn ze daar nu op teruggekomen. De SUV is dood, wat niet betekent dat Lagonda niet aan een comeback werkt. Er wordt nu gedacht over een meer conventionele vierdeurs-sedan. De klanten van het merk vinden de vierdeurs Aston Martin Rapide wel goed, maar willen graag nog meer luxe en binnenruimte. Vooral achteraan, waar de Rapide geen topwaarden neerzet.

Of de nieuwe aanpak betekent dat de SUV helemaal dood is, moet nog blijken. Over de alliantie met Mercedes is ook onduidelijkheid. Aston Martin kan het onderstel dat de DB9 en Rapide gebruiken immers vrij eenvoudig van een grotere wielbasis voorzien. Voor een echte limousine heeft Aston de Duitsers niet nodig.