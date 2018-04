Door: BV

BMW heeft de eerste echte beelden vrijgegeven van de BMW 6 Coupé Concept. En omwille van die titel houdt de constructeur nog wat cruciale informatie achter - zoals het definitieve motorenpalet. Maar laat u niet misleiden; hier staat -op een paar verwaarloosbare details na- de nieuwe BMW 6-Reeks.

Het onderstel is gebaseerd op dat van de 5-Reeks en hetzelfde geldt voor de motoren. Wellicht wordt de 6 in vergelijking met z'n voorganger een tikkeltje breder. En het design, dat heel wat elementen leent van de Grand Coupé Concept, is bedoeld om makkelijker op het netvlies te vallen zonder daarom veel karakter in te boeten.

Het interieur is organisch vormgegeven en duidelijk op de bestuurder gericht. Er is ruimte gecreëerd voor een gigantisch scherm en de middenconsole is naar de bestuurder gekanteld. Het stuurwiel is eveneens opnieuw vormgegeven.

Over de motoren nog geen details, dit is immers een concept, maar in onze glazen bol zien we niettemin een uitgebreide collectie geblazen zescilinders, met inbegrip van een diesel. En de volgende M6 krijgt een dubbel geblazen V8 met zo'n 550pk. En vanzelfsprekend maakt de nieuwe 6-Reeks maximaal gebruik van de Efficiënt Dynamics Technologie; start/stop, recuperatie van remenergie en reken ook maar op een grille die zichzelf automatisch afsluit om de luchtweerstand te optimaliseren. De 6-Reeks komt begin volgend jaar op de markt, de obligate cabrio volgt in het najaar en de M6 is er al in 2012. De Grand Coupé Concept gaat later zelf ook in productie en is in essentie een vierdeurs 6-Reeks, bedoeld om het de Mercedes CLS en Audi A7 moeilijk te maken.