BMW: 20 nieuwe autos tot 2014

Door: BV

De Duitsers zijn de jongste tijd opvallend loslippig over hun toekomstplannen. Audi heeft het altijd al moeilijk gehad om z'n planning geheim te houden en de van Porsche lekte onlang nog uit. Nu is BMW aan de beurt. Het merk voert een hevige strijd met de twee andere Duitse grootheden voor dominantie in het topsegment en trekt de komende jaren alle registers open. Tot 2014 komt het merk met liefst 20 nieuwe modellen en varianten op de markt.

De tweede jaarhelft van 2010 brengt BMW de 5 Touring en de fonkelnieuwe X3 op de markt. Er wordt overigens gedacht aan een X4-variant (zeg maar een SUV met coupé-lijnen, zoals de X6) op basis van die X3. En dan krijgen we natuurlijk ook nog de nieuwe 6-Reeks. Dit jaar is die al met vast dak te koop, begin 2011 volgt de cabrio.

2011 wordt in de eerste plaats het jaar van de nieuwe 1-Reeks. Eerst komt de vijfdeurs, een jaar later gevolgd door een driedeurs. In de herfst van 2011 hoort de nieuwe M5, voorzien van een dubbel geblazen V8, af te zijn. En eind 2011 mogen we het eerste levensteken van de nieuwe 3-Reeks verwachten. BMW introduceert eerst de berline en later -midden 2012- de Touring.

In 2012 verwachten we de 1 Cabrio en de Gran Coupé waarvan inmiddels is bevestigd dat die in productie gaat. De vierdeursvariant van de 6-Reeks mag de Mercedes CLS en Audi A7 het leven zuur maken. Ongeveer halverwege het jaar hoort ook de M6 klaar te zijn.

Niet alle beslissingen voor modeljaar 2013 zijn al gevallen. Een BMW 3-Cabrio catalogeren we onder de zekerheden. BMW broedt op een GT-variant van de 3 om tegenover de A5 Sportback te parkeren, maar zekerheid is er nog niet. Idem dito voor de Z2; een klein broertje voor de Z4. Daar wordt vaak over gespeculeerd maar de directie van het merk is er zelf nog niet uit. In 2013 hoort ook de eerste telg van BMWs "Megacity Vehicle"-familie in de toonzaal te staan. Met een piepkleine benzinemotor, elektrische aandrijving of -wellicht- beiden.

Eind 2013, begin 2014 volgt de afronding van het gamma. Onderaan met een BMW City en bovenaan met de productieversie van de BMW Vision EfficientDynamics.