Jeep lanceert nieuw dieseloffensief

Door: BV

Jeep grijpt het Autosalon van Parijs aan als startpunt van een nieuw modellenoffensief. Dat werd door Chrysler al voorbereid toen Mercedes er nog een dikke vinger in de magere pap had. Veel Fiat-stukjes worden daarom nog niet gebruikt, maar er is des te meer van "Das Haus".

Er wordt een nieuwe Jeep Grand Cherokee op het publiek losgelaten. Specifiek nieuws is daarover nog niet gelost. Van de Cherokee, Wrangler, Compass en Patriot krijgen we nieuwe zelfontbranders, bovenop de eerder aangekondige aanpassingen aan uiterlijk en interieur.

De eerste twee krijgen een nieuwe 2,8l CRD onder de kap. Die V6 levert 200pk en 410Nm gepaard aan een handbediende zesbak en een identiek vermogen maar 460Nm trekkracht wanneer de aandrijflijn de optionele vijftrapsautomaat omvat. Ze voldoen aan de Euro V-norm en zijn dus schoner en zuiniger. De Cherokee komt toe met 7,7l/100km, de Wrangler met 7,1l/100km en de vierdeurs Wrangler met 7,4l/100km. De automaat is tot een liter dorstiger. De handbediende versies hebben start/stop-technologie die de automaten niet krijgen, vandaar.

De twee kleintjes hebben voortaan recht op een 2,2l viercilinder die uitsluitend aan een met een pook bediende zesbak wordt gekoppeld. Die is 163pk en 320Nm sterk en verbruikt in beide soft-roaders 6,6l/100km.