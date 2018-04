Toekomstplannen Land Rover zijn los

Door: BV

Nieuwe baas Tata is slordig geweest met de plannen voor nieuwe productlanceringen bij Jaguar en Land-Rover. En omdat nieuwe modellen omwille van de ingewikkelde logistiek er rond, jaren op voorhand ingepland moeten worden, kunnen we u nu in detail uitleggen wat de toekomst brengt.

Land Rover houdt zich volgend jaar uitsluitend bezig met de lancering van de kleine Evoque. En het jaar daarna krijgen we een compleet nieuw vlaggenschip. Een Range Rover die nog groter en luxueuzer wordt dan de huidige, maar tegelijk ook zuiniger en lichter. Intensief gebruik van aluminium moet bijna 150kg besparen. De tweede generatie Range Rover Sport komt in 2013. Belangrijk verschil met nu: die zal staan op het aangepaste platform van de grote Range Rover, terwijl de Sport momenteel z'n structuur deelt met de Land Rover Discovery.

Van de Defender weten we dat die door een achterpoortje in de Europese wetgeving wellicht nog 15 jaar meekan, zij het gehomologeerd als lichte vrachtwagen (wat voor veel exemplaren nu al het geval is) en niet meer als personenwagen. Wat niet betekent dat Land Rover niet werkt aan een opvolger. Die staat voor 2015 op de planning, maar daar hoef je je adem niet voor in te houden. Het project (dat "Icon" heet) loopt al decennia en is al meermaals uitgesteld. Er wordt wel weer ernstig over een platform nagedacht. Land Rover kan een bestaand platform grondig aanpassen (Freelander, Discovery) of een nieuw chassis ontwikkelen. In elk geval liet Land Rover zich ontvallen dat de opvolger van de Defender dezelfde roeping zal hebben. Drie wielbasissen en zes koetswerkvarianten staan daarom op de planning.