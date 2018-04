Nieuwe Porsche is 918 Coupé

Door: BV

Volgens insiders trekt Porsche tijdens de NAIAS in Detroit het doek af van de 918 Coupé. De gesloten variant van de 918 Spyder zou over een vermogen van 600 pk beschikken.

Die overdaad aan paardenkrachten zou voortkomen uit een geblazen V8. Slechts 3,2 seconden hoort de Porsche 918 Coupé erover doen om de ‘100' te doorkruisen en de topsnelheid reikt ver over de 300 km/h. Prachtig, allemaal ware het niet dat de 918 Coupé in tegenstelling tot de Spyder nooit op de openbare weg te zien zal zijn. Zij die volgens dezelfde bronnen een half miljoen voor deze super-Porsche neerleggen mogen hem alleen de sporen geven op het circuit. De 918 Coupé schijnt namelijk geen typegoedkeuring voor straatgebruik te bevatten.

Ondertussen is Porsche (ook) druk bezig met het realiseren van de 918 Spyder, met een plug-in hybride en een V8-motor die 500pk levert en toch niet meer dan 3,0 liter per per honderd kilometer nodig heeft. Bijna surrealistisch voor een bolide met een 0-100 km/h-acceleratie van 3,2 seconden en een top van 320 km/h. Oh ja, de gemiddelde CO2-uitstoot bedraagt slechts 90 g/km, hetzelfde als dat van de Toyota Prius. Hij zal wel ‘iets' meer kosten, namelijk € 500.000 exclusief BTW.