Hyundai Curb: concept voor kleine SUV

Door: BV

De Veloster (een asymmetrisch gelijnde compacte Coupé) is niet Hyundais enige nieuwigheid op de Detroit Motorshow. Wanneer de NAIAS begin volgende week de deuren opent, tonen de Koreanen er ook een fonkelnieuw studiemodel.

Deze Curb is een SUV met compacte afmetingen. Een indicatie dat Hyundai vindt dat er onder de iX35 nog ruimte is voor een stoer product. Als het model groen licht zou krijgen, dan mag het alvast de Mini Countryman en Nissan Juke tot z'n concurrenten rekenen.

Op deze twee plaagbeelden na is Hyundai spaarzaam met informatie. Ze onthullen wél dat de Koreanen ook hier (net als bij de Veloster) opteren voor een originele deuropstelling. Het heeft er alle schijn van dat de achterdeur in tegengestelde richting openzwaait. Meer nieuws serveren we u op 10 januari.