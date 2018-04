Porsche ontwikkelt nieuwe 4-cilinder

Door: BV

Je zal dezer dagen maar Porsche-fan zijn. Eerst kondigt het merk een tweede SUV - de Cajun - aan. Dan blijkt het merk er geen graten in te zien die in China van de band te laten lopen. En Karmann maakt zich op om bij te springen in de productie van de Cayman en Boxster. En nu blijkt Porsche ook nog eens aan een viercilindermotor te werken. Die is in de eerste plaats bestemd voor een nieuwe, kleine sportwagenfamilie die nog eens onder de Cayman en Boxster wordt gepositioneerd. Want die schuiven bij de eerstvolgende generatiewissel weer wat meer in de richting van de 911. Kwestie van onderaan het gamma wat plaats te maken.

De nieuwe baby-Porsche zal ook dienen als basis voor een Audi en wellicht ook een Volkswagen. De groep beloofde eerder al voor ruimschoots voldoende verschillen tussen de verschillende producten te zorgen. Er zou dus geen verwarring mogen ontstaan. Porsche bevestigt dat het voor z'n nieuwste telg werkt aan een viercilinder. Wellicht is dat een compleet nieuwe motor. En hoewel Porsche in z'n geschiedenis al eerder viercilinders aanbood, is de aanwezigheid van (minstens) een zespitter in z'n modellen de jongste decennia een ongeschreven wet geworden.

Er zullen nog meer heilige huisjes sneuvelen. Wolfgang Durheimer, die verantwoordelijk is voor productontwikkeling, voegt er in één adem aan toe dat viercilinders ook in andere modellen een plaats kunnen vinden. Misschien zelfs in de 911, al is dat nog niet voor de nabije toekomst.