Mercedes wil cross-over, kleine CLS, nog veel meer

Door: BV

Mercedes heeft al het meest uitgebreide productaanbod van alle premiumconstructeurs. Het merk is wel van plan de lettersoep die op de achterkant van z'n modellen prijkt, te harmoniseren (en de CL bijvoorbeeld om te dopen tot S-Klasse Coupé). Maar van het terugbrengen van het aantal modellijnen, daar is geen sprake van. Mercedes heeft nu nog een paar extra niches gevonden waarin het niet aanwezig is. Volgens Mercedes-marketingbaas Joachim Schmidt moet daar verandering in komen.

Het nieuwe MFA-platform (van Mercedes Frontwheeldrive Architecture), moet als basis voor Joachim z'n nieuwste hersenkronkels dienen. Die voorwielaangedreven architectuur is ontwikkeld voor de nieuwe A- en B-Klasse die we eind dit jaar verwachten.

De Marketing-afdeling heeft besloten dat er rond het gamma van de instapper ruimte is voor een vierdeurs coupé. Volgens mensen die het kunnen weten zal die eruit zien als een CLS met bescheiden afmetingen en in 2013 bij de dealer staan. Er komt op dezelfde basis een model onder de GLK. Maar die laatste is volgens Mercedes een SUV, de nieuwe koetswerkvorm wordt een Cross-over. Miniem verschil, maar cruciaal in de strijd tegen de BMW X1 en Audi Q3, zo klinkt het.

En we zijn nog niet rond - er wordt nog gedacht aan een convertible en een shooting break (zoals die in de loop van 2012 ook komt van de CLS - al dan niet met het historische correcte aantal van 2 portieren).