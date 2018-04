Compacte Infiniti in Genève

Door: BV

Infiniti heeft de eerste (summiere) informatie vrijgegeven over een nieuw model, waarvoor het op het Autosalon van Genève een concept car laat zien. Die wordt compacter dan de G die tot op heden het meest toegankelijke product is van Nissans luxedevisie. De nog naamloze auto zal in z'n productievorm - wellicht ergens in 2013 - onder meer klanten moeten afsnoepen van de Lexus CT200h, BMW 1-Reeks en Audi A3.

Op deze ene schets na, geeft Infiniti alleen prijs dat het studiemodel de voorbode is van een auto "zoals geen enkele concurrent aanbiedt". Dat beweren autoconstructeurs meestal, maar om Infiniti eerder al suggereerde dat een premium-elektro-auto op basis van de Nissan Leaf niet uitgesloten was, zou het gelijk kunnen hebben. Over een kleine maand weten we meer.