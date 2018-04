EuroNCAP crashed eerste elektrische auto

Door: BV

De EuroNCAP heeft weer eens een nieuwe lading auto's verminkt om ons een idee te geven van de veiligheid van de modellen. Maar voor we aan de gebruikelijke goed-nieuws-show beginnen, eerst even stilstaan bij de botsresultaten van de Mitsubishi i-MiEV. Die compacte stadsauto is immers de eerste elektrische auto die door de EuroNCAP-mangel wordt gehaald. Hij is overigens ook nog te koop als Peugeot iOn en Citroën C-Zero.

De elektrische auto's worden door de onafhankelijke organisatie op dezelfde manier getest als autos met een conventionele verbrandingsmotor en gaan met een volle batterijlading voor het vuurpeleton. De organisatie kijkt na de impact wel nauwkeuriger na of er geen grotere risico's op elektrische blootstelling of brandrisico zijn. Dat was alvast bij de i-MiEV niet het geval en dat model haalde een puike score van 4 sterren binnen.

Een andere Mitsubishi; de ASX, sleept de maximumscore in de wacht. Hetzelfde geldt voor de Nissan Juke en de Hyundai ix20 (die identiek is aan de Kia Venga waarvoor de EuroNCAP dan ook een gelijke score verwacht). De Dacia Duster was minder fortuinlijk, met een totale score van 3 sterren. Dat betekent overigens niet noodzakelijk dat de structuur onveilig is. De Duster laat vooral in de voetgangerveiligheid (28%) en hulpsystemen (zaken als verklikkerlichtjes voor gordeldracht e.d. - 29%) steken vallen.