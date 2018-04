Koenigsegg Agera R heeft 1.130pk en een dakkoffer

Door: BV

De Lamborghini Aventador, Ferrari FF en Pagani Huayra zijn niet de enige exoten die op het Autosalon van Genève hun debuut zullen beleven. Koenigsegg stelt er de Agera R voor. Die kan tot 1.130pk en 1.200Nm trekkracht persen uit de 5-liter biturbo V8.

Voor bovenstaande cijfertjes heeft de Agera wel E85 bio-ethanol nodig in de tank. Dat heeft immers een hoger octaangetal dan conventionele benzine en zorgt dus voor een flinke vermogensboost. Meer conventionele brandstof door de cilinderkamers jagen kan natuurlijk ook, maar dan moet je het stellen met 940pk en 1.100Nm. Niet dat je je dan helemaal machteloos voelt natuurlijk. De V8 wordt gekoppeld aan een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling.

De exacte prestaties geeft Koenigsegg niet prijs, maar dat het bedrijf wel vermeldt dat de banden zijn ontwikkeld om snelheden tot 416km/u aan te kunnen spreekt natuurlijk boekdelen. De grote achtervleugel en de speciale VGR-wielen (Vortex Generating Rim) met spaken die neerwaartse kracht opwekken, zijn dan geen overbodige luxe.

Het specifieke kleurenschema en de interieuraankleding van deze Agera zijn op vraag van een niet nader genoemde klant. Dat is in elk geval een skier, want de Zweden ontwikkelden samen met dakkofferfabrikant Thule een skibox voor de bolide. Die is helemaal uit koolstofvezel en vervangt ook meteen het ganse dak. Goedkoop is die niet, met een prijskaartje van meer dan € 20.000. Het gewone dak zit overigens netjes opgeborgen in de koffer. Eens in het -ongetwijfeld mondaine- skioord aangekomen kan je dus weer met je normaal dak gaan rondrijden. Of je daarom veel minder opvalt is nog maar de vraag.