Fiat 500 Coupé Zagato met Italiaanse flair

Door: BV

Fiat en Zagato hebben opnieuw hun krachten gebundeld. Op het Autosalon van Genève pronkt op de Fiat-stand deze 500 Coupé Zagato en daarmee lijkt een inmiddels al lang geleden opgestarte samenwerking weer nieuw leven te worden ingeblazen.

Het grootste verschil ten opzichte van de standaard 500 is de sterk aflopende daklijn en het nieuwe bumperwerk. De achterste raamomlijsting heeft Zagato's kenmerkende scherpe lijnen en het dak vertoont een dubbele curve. Ook dat hoort zo. Voor het overige heeft Zagato het lijnenspel van de 500 grotendeels intact gehouden en dat is weer heel wat anders dan men in de jaren ´50 deed. Ook toen al was er een sterke band tussen Fiat en Zagato. De carrosseriebouwer bouwde destijds op het chassis van de 500 een spannende coupé.

Spektakel onder de kap zit er niet. De Coupé Zagato wordt aangedreven door een 105 pk sterke TwinAir-motor en niet door een -voor de hand liggend- opgekitteld Abarth-blokje.

Kruipen we in de 500 Coupé Zagato dan zien we speciale stoelen met een combinatie van geel en zwart leer. Het sportieve stuurwiel is eveneens afgewerkt met geel stiksel en het dashboard is gelakt in de koetswerkkleur ´Pop Yellow´. De hemelbekleding is, typisch voor coupé's, gemaakt van donkere, high-tech stof die is verfraaid door een transparante draad van textiel voor een fraaie glans.

Of Fiat plannen heeft met de 500 Coupé Zagato is volkomen onbekend. Het enige dat men laat weten is letterlijk het volgende: "Dit prototype is volledig in lijn met Fiat´s geschiedenis en visie: onderscheidende auto's maken door een originele styling en met voor iedereen bereikbare geavanceerde en intelligente technologieoplossingen die het leven aan boord vereenvoudigen en aangenaam maken. Een voorbeeld?"