Volvo V60 Plug-in-Hybrid: < 50gr/CO2/km

Door: REDACTIE

De nieuwe V60 die in Genève staat en volgend jaar bij de dealers wordt verwacht heeft grote indruk gemaakt op Eric Van de Poele. Dat is de man die samen met Vincent Radermecker dit jaar de Volvo S60 in de BTCS naar een kampioenentitel zal trachten te sturen. De babbel die we met Eric enige dagen geleden hadden ging inderdaad over die "Drie Volvo's in Eén". De V60 heeft 50 km pure elektrische autonomie, met uiteraard geen enkele uitstoot. Vervolgens is er een interactie tussen een krachtige, doorontwikkelde vijfcilinder turbodieselmotor die de voorwielen aandrijft en een stevige elektromotor die vanuit de achtersteven met liefst nog maar eens (51 kW) 70 pk de hoofdmoot van (158 kW) 215 pk bijspringt. Goed voor een acceleratie van 0 naar 100 km/h in 6"9, geboren uit een koppel van 440 Nm, plus nog eens 200 Nm...

De Lithium-Ion batterij die veilig is gemonteerd wordt bijgeladen door de verbrandingsmotor. Als de elektromotor aanslaat krijgt die energie van de batterij. De ononderbroken interactie tussen de drie componenten brengt de Chevrolet Volt en de Opel Ampera weer in het gesprek. Het is bekend dat ze de "extended range" promoveren. Een kleine verbrandingsmotor die op een stationnair toerental draait, laadt de batterij bij die ook al na 50 km rijden aan heropladen is. Daardoor halen beide auto's een autonomie van plusminus 500 km tegen een minimum aan verbranding van fossiele brandstof. Zowel Opel als GM claimen dat het beslist om een elektrisch voertuig gaat, gezien de Ottomotor nooit direct met de aandrijving is gemoeid (meer over de werking van de motoren bij de Chevy Volt / Opel Ampera vind je hier, de aandrijflijn hier).

Dan is Volvo's uitleg in verband met de V60 rechter door zee. "Wij kunnen in eerste instantie niet zonder een hybride", zegt het management, "omdat we onze klanten alle comfort, alle veiligheid en sportiviteit willen bieden die ze gewoon zijn en toch ook beantwoorden aan de ecologische noden zoals een CO2-uitstoot van 49 g/km, het compleet emissievrij rijden en de mogelijkheid de batterij te herladen, thuis of elders. De Volvo die "Drie Auto's in Eén" is vult die behoeften van zowel klant als milieu nauwgezet in. Als nu ook de City Safety wordt meegeteld dan staat die V60 toch erg ver in spitsautobouw.

Eric Van de Poele is van mening dat de hybride het zal winnen. "De software-bedrijven zullen het gedrag en de mogelijkheden van het voertuig bepalen. Als ik over tien jaar de elektronische evoluties zie die in racewagens van allerlei pluimage worden toegepast, dan is het duidelijk dat auto's op maat van de mens, of naar de onoplettendheid van de mens zullen worden ontworpen. Vroeger moest een piloot alles kunnen en kennen. Als je vandaag de pits binnen rijdt plugt een ingenieur een computer aan de auto en heeft direct via 117 tot 150 - als in de S60 - sensoren alle data. Die ingenieur vertelt je dan hoe je best rijdt..." Voer voor gentlemen-drivers.