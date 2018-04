Door: BV

Op het Autosalon van Genève debuteerden eerder deze week zowel de Ferrari FF als de Lamborghini Aventador die de Murcielago aflost.

Beiden worden ze aangedreven op de vier wielen (wat voor Ferrari een primeur is) en hebben ze een V12 onder de kap. En hoewel beide producten een verschillend publiek aanspreken, houden de overeenkomsten daar niet op. Geen van beide modellen is al officieel te koop en toch is de productie voor het eerste jaar al voor beide bolides uitverkocht.