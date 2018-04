Singer Porsche 911 is niet alleen retro

Door: BV

Het ziet er uit als een klassieke Porsche 911, maar het is het niet. Of toch niet helemaal. Het in Los Angeles gevestigde Singer gebruikt een 911-onderstel uit de jaren '80 als basis voor deze creatie. Maar die is voorts voorzien van een nagenoeg compleet in koolstofvezel uitgevoerd koetswerk, een 410pk sterke nagelnieuwe 3,8l boxermotor uit - je raadt het - een 911, een handbediende zesbak van Getrag en remmen van Brembo. Met zo veel originele Porsche-componenten laat Singer ook gewoon het logo van de autobouwer uit Stuttgart staan. De prestaties liegen er ook niet om. Naar 100km/u sprinten neemt 4 tellen in beslag en de topsnelheid ligt in elk geval boven 270km/u.

Koetswerk en interieur zijn een mix van klassieke en moderne elementen, maar er is in elk geval niet bespaard op kostbare materialen. Zo vind je in de boordplank een chronometer van Heuer en vlij je je neer in kuipjes van Recaro. Dat hoort zo in een auto die je niet voor minder dan € 150.000 in huis haalt. Prijzig, maar niet zo zeer als Porsche's eigen kijk op klassiek 911-design. Je aan alle details vergapen kan in onze uitgebreide fotospecial.