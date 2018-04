LED dagrijlichten voor oude Renaults

Door: BV

De Europese Unie verplicht dagrijlichten op alle nieuwe wagens sinds 1 februari 2011. Eén of ander studiebureau heeft immers uitgerekend dat als we die allemaal zouden hebben, het aantal dodelijk slachtoffers in het verkeer met 3 à 5% zou moeten dalen. Op eerder verkochte wagens moet de verlichting niet aanwezig zijn.

Hoewel je ze her en der (de ene al minder geslaagd dan de andere) wel ziet opduiken, zijn er nog geen constructeurs die kits voor een aanpassing achteraf aanbieden. Tot nu. Renault heeft met Philips immers een overeenkomst gesloten voor de levering van kwalitatieve LED-dagrijlichten die voldoen aan alle normen voor een aantal eerder geproduceerde Renault-modellen. Het gaat om de Clio (2e en 3e generatie), Renault Kangoo II, de Mégane- en Scénic-familie (2e en 3e generatie) en Espace IV phase 2.

De lampen hebben een levensduur van 10.000 uur en kosten € 200, btw en montage incluis.