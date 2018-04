Volgend jaar 3 nieuwe Seats

Door: BV

Seat zal in 2012 een waar modellenoffensief starten. De Spaanse autobouwer zal drie compleet nieuwe modellen en één gefacelift model onthullen, zo liet Seat CEO James Muir zich ontvallen in een interview.

In 2012 staan de nieuwe Leon, een nieuw instapmodel, een nieuwe sedan en een facelift voor de Ibiza op de planning. Van het eerste model weten we nog nauwelijks iets, behalve dan dat het hoog tijd wordt voor een opvolger. De huidige Leon draait al sinds 2005 mee en wordt momenteel lang alle kanten ingehaald door de concurrentie.

Waar Seat eveneens aantallen laat liggen is in het segment van de allerkleinsten. De Spanjaarden waren er ooit vrij sterk vertegenwoordigd met de Arosa, maar sinds die uit productie ging, is het stil in het marktdeel. Het is echter geen geheim dat Seat samen met Volkswagen (Up!) en Skoda werkt aan een kleintje.

Tot slot zal Seat een grondige facelift van de Ibiza doorvoeren en tevens een nieuwe sedan presenteren. Details daarover gaf Miur niet, maar reken op een opvolger voor de Cordoba. Die zal iets groter worden dan zijn voorganger en moeten concurreren in het C-segment, precies daar waar de Toledo het ooit zo goed deed.

Muir voorspelt al voor dit jaar een grotere afzet. In 2011 verwacht hij 10% meer verkopen te realiseren. Onder meer de Ibiza ST en Alhambra, die beiden boven verwachting verkopen, moeten hiervoor zorgen.