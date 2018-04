Diseno fantaseert over nieuwe Lotus 7

Door: BV

Het is niet dat nog niemand geprobeerd heeft de Lotus 7 opnieuw uit te vinden of te verfijnen. Caterham verkreeg de originele plannen en houdt het model sindsdien in de catalogus. Natuurlijk zorgen de jaren ervoor dat er behoorlijk wat wijzigingen aan het model zijn opgedrongen. Maar er zijn ook bedrijven die het concept uit zichzelf verder verfijnen, denk aan Donkervoort (onder andere met de GT), Irmscher en Wiesmann. Diseno-Art vind dat eigenlijk niet ver genoeg gaan en bedacht z'n eigen "New 7" - een studie uiteraard.

De creatie is groter en verfijnder dan het origineel maar blijft met trouw aan de lichtgewicht filosofie, eenvoud en rijplezier. Onder de kap zit -uiteraard geheel theoretisch- een direct ingespoten viercilinder benzinemotor. Die wordt gekoppeld aan een handbediende zesbak en achterwielaandrijving terwijl het Diseno-Art het verwijderbare dak en de voorruit niet overboord durfde keilen.