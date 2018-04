Nieuwe Seats heten Me, Toledo

Door: BV

Seat presenteert volgend jaar drie compleet nieuwe modellen. De Leon wordt afgelost, er staat een opvolger voor de Arosa op de planning en er wordt gewerkt aan een nieuwe sedan. Die informatie lekte eerder al allemaal uit, maar nu weten we ook hoe de nieuwe producten gaan heten.

Wat bij Volkswagen als Up! ontwikkeld wordt (maar daarom niet noodzakelijk onder die naam op de markt komt), zal bij Seat "Me" heten. Dat hebben we uit welingelichte bron vernomen. Het kleintje krijgt de motor voorin, wordt op de voorwielen aangedreven en zal op termijn ook met alternatieve aandrijfvormen (lees: elektriciteit) verkrijgbaar worden. Skoda werkt overigens ook aan een eigen versie van de Up!.

Onder de Seat Exeo volgt nog een sedan. Daarmee wil Seat weer aanknopen bij het succes van de Toledo, met een klassiek koetswerk - zoals die tussen 1991 en 2004 te koop was. Daarna bouwde Seat een Toledo die gebaseerd was op de compacte monovolume Altea, maar terwijl de vorige versies telkens op een grote mate van populariteit konden rekenen, bleek de in 2005 gelanceerde editie geen succes. In 2009 werd de productie ervan stopgezet. Omwille van de bekendheid kiest Seat toch weer voor die benaming. De basis voor het product wordt wellicht dezelfde als Skoda's VisionD. Dat studiemodel werd gepresenteerd op het Salon van Genève en geldt als voorbode voor een sedan die zich in het Skoda-gamma tussen de Fabia en Octavia zal nestelen. Precies dezelfde positionering als de nieuwe Toledo dus.