Nissan Compact Sport Concept klinkt als Micra GTI

Door: BV

Nissans Chinese divisie heeft de kruidenmolen bovengehaald en voor het Autosalon van Shanghai een extra gepeperde versie van de Micra uit z'n mouw geschud. Vooral de aaibaarheidsfactor van de wereldwijd verkochte stadsauto moest eraan geloven. De koets is grondig hertimmerd en krijgt stevig opgespoten bumperschilden, luchtdoorstroomopeningen achter de voorste wielbogen en een achterbumper met een centrale dubbele uitlaat. De koplampen zijn nog herkenbaar, maar de achterlichten zijn dan weer compleet nieuw. De lengte blijft beperkt - het model meet niet eens 3,5m, de hoogte is met 8 centimeter gereduceerd en de breedte is dan weer gevoelig toegenomen.

Tussen de afgeslankte buitenspiegels zit een grondig hertekende boordplank die is gestoffeerd met contrasterende materialen. De verlichting is rood en de bestuurder kijkt door een met leder bekleed sportstuur met dikke velg op een grotendeels digitaal instrumentarium met drie zones. Dat is nieuw. De middenconsole komt echter recht uit de Micra.

Tussen de voorwielen legt Nissan een 1.6l viercilinder-in-lijn turbomotor met directe injectie. Die centrale kennen we uit de Juke, waar hij bovenaan het benzine-aanbod prijkt. De eenheid wekt 190pk op en wordt ook hier gekoppeld aan een CVT-automaat. Om de sportiever rijsensatie niet helemaal te fnuiken kan die ook hier een conventionele automaat imiteren. Gezien het lage gewicht van een "Micra GTI" kan je je verwachten aan scherpe sprintcijfers, maar de Japanners geven geen prestaties vrij. Productieplannen zijn er tot nader order niet.