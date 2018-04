Alfa Romeo wil 2 SUVs

Door: BV

De crossover vindt gretig aftrek, maar ook na de hype zal het concept niet meer weg te denken zijn. Met deze gedachte gaat Alfa Romeo alsnog proberen een graantje mee te pikken van het almaar uitdeinende segment.

Alfa Romeo stelde al in 2003 een SUV voor op het Autosalon van Genève. Die heette Kamal (foto), maar het bedrijf kwam nooit aan productie toe. Dat de koetswerkvorm nu weer op de agenda wordt gezet heeft natuurlijk alles te maken met de integratie van Chrysler in de onderneming. De Italianen gaan er op onderdelenjacht en dat zal niet alleen een SUV voor Maserati opleveren, maar ook ten minste één, en wellicht zelfs twee crossovers voor Alfa Romeo.

De Italianen willen volgend jaar al een nagenoeg productierijp exemplaar tonen op het Autosalon van Genève. Nog datzelfde jaar moet het model in de catalogus te vinden zijn. Het zou gaan om het meest compacte van twee modellen. Een groter exemplaar komt er dan in 2013. De basis komt uiteraard van bij Jeep, maar het is nog onduidelijk hoe zwaar de Italianen de donorauto's zullen aanpassen.